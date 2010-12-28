Из Управления госохраны собрался увольняться каждый третий?

Военным и силовикам «разрешили» получать пенсию с 45 лет.

Наиболее одиозное положение относительно выплаты пенсий военнослужащим и работникам силовых структур лишь по достижении ими 60-летнего возраста исключено из текста Законопроекта «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» № 7455, благодаря принципиальной позиции профсоюзов, общественных организаций и экспертов, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины.

Как сообщают в профсоюзах, интересы военных, милиционеров и работников Службы безопасности Украины частично удалось отстоять. Если в законопроекте от 13 декабря 2010 года этой категорий работников пенсии должны были выплачиваться лишь по достижении ими 60 лет, то в доработанном законопроекте от 21 декабря 2010 года этот возраст уменьшен до 45 лет.

В НФПУ обращают внимание на то, что предлагаемые правительством изменения в системе пенсионного обеспечения уже вызвали волну массовых увольнений. Правоохранители и военные стремятся сменить место работы или досрочно выйти на пенсию, пока на них еще не распространяется действие нового закона. В частности, по данным Министерства внутренних дел, рапорты об отставке подали восемь тысяч человек, а, например, из 2700 военнослужащих Управления Государственной охраны намерены уволиться около 900 человек.

«Среди категорий граждан, которые пострадают от правительственных нововведений, будут военнослужащие и силовики. Для них увеличен срок выслуги, необходимой для начисления пенсии, до 25 лет, с существующих в настоящее время 20 лет, а также не будет учитываться так называемый «льготный стаж». Право получать пенсию с 45 лет, а не с 60-ти, как предлагало правительство раньше, является значительным достижением, однако полностью не решает проблемы ухудшения социального положения военных и силовиков», - отметил заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий КАБАНЧЕНКО.

Профсоюзы надеются, что Всенародное общественное обсуждение пенсионной реформы, которое запланировано на январь 2011 года и призвано обсудить основные механизмы и принципы пенсионной реформы ради обеспечения ее действенности, даст возможность решить и проблему пенсионного обеспечения военнослужащих и работников правоохранительных органов.