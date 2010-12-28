Колесников: чтобы радоваться аресту Луценко – нужно иметь больную психику

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ «никак не относится» к аресту бывшего министра внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Отвечая на вопрос УНИАН, как он относится к тому, что Ю.ЛУЦЕНКО сейчас содержится в СИЗО, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил: «Я никак не отношусь. Никак… Ведь уже прошло пять лет».

При этом он добавил: «Теперь все вопросы к Генпрокуратуре, а чтобы это тешило самолюбие – это надо иметь больную психику».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря в Киеве бойцами спецподразделения СБУ “Альфа”.

Вчера, 27 декабря, Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Таким образом, суд удовлетворил представление следователя Генеральной прокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО. Позиция прокуратуры основывалась на том, что обвиняемый не являлся к следователю, тем самым грубо нарушил требования, предусмотренные подпиской о невыезде.

Согласно решению суда Ю.ЛУЦЕНКО будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Справка УНИАН. Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк) в экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына).

7 апреля 20005 года на то время министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с трибуны Верховной Рады Украины заявил, что Б.КОЛЕСНИКОВ задержан исключительно за криминальные преступления, и к политике его задержание не имеет никакого отношения.

2 августа 2005 года по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВА освободили, при этом суд взял с него подписку о невыезде.

30 июня 2006 года Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело относительно Б.КОЛЕСНИКОВА.