42 суперавтомобиля обретут 42 супервладельца в один супердень!

Подведены итоги предновогодней акции сети супермаркетов COMFY «Сеперпокупятелям – 42 автомобиля». Торжественное вручение ключей сразу всем счастливым обладателям новых внедорожников состоится в Киеве 29 декабря.

С 15 ноября по 26 декабря каждый посетитель магазинов сети COMFY мог воспользоваться супервозможностью и принять участие в акции «Суперпокупателям – 42 автомобиля». Для этого было необходимо осуществить покупку на сумму от 500 грн., в этот же день зарегистрировать код, указанный на чеке, и следить за ходом акции на телеканале М1. Каждый день в прямом эфире определялся один победитель акции.

Среди свыше 300 000 человек, принявших участие в акции, счастливыми обладателями новых авто стали 42 покупателя сети магазинов COMFY из разных городов Украины.

29 декабря в 10:00 все они соберутся вместе на церемонии награждения, чтобы поздравить друг друга, получить ключи от новеньких Renault Duster и уехать за предновогодними покупками на 42 новых автомобилях.

Церемония вручения пройдет при участии маркетинг директора сети магазинов COMFY Наталии КОШЕВОЙ и главы Правления ЗАО "Рено Украина" Марка Ле ГРАСЬЕ.

Все еще не верите в розыгрыши? Не упустите свою супервозможность!

Приходите лично убедиться в прозрачности происходящего, разделите праздник с настоящими победителями и гарантировано получите специальный подарок от сети магазинов COMFY! Подарок получит каждый, предварительно аккредитованный, журналист и/или фотокорреспондент.

Церемония награждения состоится: 29 декабря 2010 года, в 9:45 в РТЦ «Блокбастер» по адресу: г. Киев, пр-т Московский,34-В.

Аккредитация обязательна!

За дополнительной информацией обращайтесь:

Юлия Черноморец

PR-менеджер PR-бюро «Диеслово»

Тел. +38(044)451-56-86

Моб. +38(063)282-44-10

E-mail: y.chernomorets@dieslovo.com.ua