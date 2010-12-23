Наша Украина говорит, что дело возбудили против избитых в ВР нардепов

Партия «Наша Украина» выражает протест против предвзятого рассмотрения дела относительно избиения народных депутатов 16 декабря в Верховной Раде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

“Действия власти вокруг ситуации с жестоким избиением народных депутатов Украины в помещении парламента все больше приобретают признаки абсурда”, - отмечают в партии.

”Нашеукраинцы” подчеркивают, что возбудить уголовное дело против оппозиционных народных депутатов, “о чьи головы депутаты от правящего большинства разбивали стулья - это действия, в основе которых лежит постулат: «кто не с нами, тот против нас».

Также в партии отмечают, что трактовка прокуратурой событий в парламенте 16 декабря не отличается от трактовки событий 27 апреля, когда общественность протестовала против “антиукраинского сговора относительно продления пребывания на территории Украины российского флота”.

По мнению «Нашей Украины», «абсурдным и циничным выглядит тот факт, что после 27 апреля не было возбуждено ни одного уголовного дела против боевиков из Партии регионов, которые калечили «нашеукраинцев» на их рабочих местах, но было возбуждено дело против народных депутатов Андрея ПАРУБИЯ и Юрия ГРЫМЧАКА».

”И сегодня, угрожая опять поднять вопрос о лишении этих депутатов неприкосновенности, власть не столько пытается запугать представителей оппозиции, как еще раз демонстрирует цинизм и политику двойных стандартов”, - подчеркивают в “Нашей Украине”.

По мнению членов партии, настоящая цель возбуждения уголовных дел против оппозиционных депутатов – «не в осуществлении справедливого правосудия, а в стремлении закрыть рот всем несогласным».

Если бы это было не так, отмечают в партии, то прокуратура также возбудила бы уголовные дела и против народных депутатов от Партии регионов и КПУ, которые в 2008 и 2009 гг. по несколько месяцев блокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины, не давая ей работать.

”Еще недавно представители нынешней власти, спекулируя правами оппозиции, сами организовывали длительное блокирование работы парламента. Сейчас же они сначала вообще юридически уничтожили понятие оппозиции в Верховной Раде Украины, а теперь возбуждают уголовные дела против тех, кто не относится к их рядам. Нынешняя власть издевается над обществом, говоря на «черное» - «белое» и нагло искажая факты и суть событий”, - подчеркивают в партии.

«Наша Украина» заявляет решительный протест против попыток нынешней власти растоптать демократические права и свободы украинцев и навязать обществу тоталитарные стандарты.