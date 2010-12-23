Кого Украина выбрала бы Президентом в это воскресенье (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время рейтинги основных политических сил в Украине расположились бы следующим образом: Партия Регионов – 26,2%, Блок Ю.Тимошенко – 10,7%, Партия «Фронт Перемен» – 7,0%, Партия «Сильная Украина» – 6,3%,, ВО «Свобода» - 4,5%, Коммунистическая партия Украины – 2,7% поддержки населения. Все другие остальные силы набрали бы меньше 3%. Не поддержали бы ни одну из партий 14,5%.

Такие данные приводит центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» по результатам четвертой волны мониторингового исследования, - проводили с 3 декабря по 19 декабря по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов

Также, по данным социологов, в течение достаточно длительного времени по окончании президентских выборов в Украине существенно снизились электоральные рейтинги всех без исключения возможных кандидатов на пост Президента Украины и основных политических сил. “СОЦИС” объясняет это тем, что за последнее время значительно выросла доля избирателей, которая готова проголосовать «Против всех» или на момент опроса не определилась со своим выбором.

Если бы первый тур выборов Президента Украины состоялся в ближайшее воскресенье, то силы расположились бы в такой последовательности: В.Янукович – 26,4%, Ю.Тимошенко – 10,9%, С.Тигипко – 7,4%, А.Яценюк – 7,2%, О.Тягнибок – 4,1%, П.Симоненко – 2,2%, В.Литвин – 1,4% и В.Ющенко – 1,0% соответственно. Против всех готовы проголосовать 15,5%.

В то же время социологи замечают, что респонденты в последнее время высший уровень своего доверия выражают к СМИ, церкви и Президенту Украины.

Также в опросник декабрьского исследования был включены ряд вопросов, которые отображают отношение населения Украины к событиям связанным с обсуждением и принятием Налогового кодекса Украины.

По мнению опрошенных, главным автором и инициатором Налогового кодекса выступило Правительство во главе с М.Азаровым – 38,5%. По мнению 18,1% респондентов таким автором и инициатором был С.Тигипко. В свою очередь, довольно значительное количество опрошенных не могли определиться со своим ответом на данный вопрос – 27,6%.

Согласно результатов исследования, акции предпринимателей против принятия нового Налогового кодекса в той или иной мере поддержало бы более 60% опрошенных респондентов. Что важно, всего лишь 3,2% граждан Украины не слышало о таких акциях протеста и не были информированы о проблемах с принятием нового Налогового кодекса Украины. Впрочем на вопрос о готовности лично присоединиться к похожим акциям протеста, в случае принятия подобных законов или постановлений, которые ухудшают права граждан (Налоговый кодекс, увеличение пенсионного возраста и т.д.) утвердительно ответили 36,6%. В любом случае не собираются выходить на улицы 48,9%, а 14,5% опрошенных заявили, что еще не определились, или отказались отвечать.

Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» с сентября 2010 года начал проведение ежемесячного общенационального мониторингового социологического исследования «УКРАИНА И УКРАИНЦЫ». Метод отбора респондентов четвертой волны – квотная выборка (по признакам возраст и пол). В целом было опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 годов и старше, выборка репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.