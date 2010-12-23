Шустер Live переедет на Первый национальный?

Программа «Шустер Live», скорее всего, с нового года будет выходить на Первом национальном телеканале.

Об этом сообщает “Телекритика” со ссылкой на генерального директора Национальной телерадиокомпании Украины Егора БЕНКЕНДОРФА.

По его словам, Первый национальный договорился с «Савик Шустер студия» о том, что с января 2011 года «Шустер Live» будет выходить на этом канале, отметив при этом, что соглашение еще не подписано, и переговоры продолжаются.

«Переговоры еще продолжаются, соглашение еще не подписано. Но я надеюсь, что все будет хорошо», - отметил Е.БЕНКЕНДОРФ.

«Безусловно, подписание этого соглашения станет важным шагом в развитии общественного телевидения в Украине - над этим мы работаем весь последний год. Хочу отметить, что Савик ШУСТЕР - профессионал высокого класса, который, к тому же, впервые в Украине открыл свободу слова. Мне приятно, что на наш канал пришел такой интересный журналист и ведущий, который умеет делать свою работу на самом высоком уровне», - отметил Е.БЕНКЕНДОРФ.

“Телекритика” напоминает, что сейчас «Шустер Live» выходит на ТРК «Украина». Последний выпуск в этом году - 24 декабря.

В то же время, пресс-служба ТРК «Украина» сообщила, что канал не продлил контракт с «Савик Шустер студия» из-за того, что не была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве, «в первую очередь в ее финансовых аспектах».

«Коммерческие условия приобретения программы пересматривались неоднократно при заключении соглашений, и мы всегда приходили к взаимовыгодным условиям для обеих сторон, но на этот раз нам не удалось прийти к единому мнению на этот счет», - заявила в комментарии “Телекритике” и.о. генерального директора телеканала «Украина» Марина МИРГОРОДСКАЯ. В то же время, по ее словам, канал ценит сотрудничество с С.ШУСТЕРОМ и его продакшном: «Думаю, в будущем сможем воплотить в жизнь новые интересные проекты».

Как известно, ток-шоу С.ШУСТЕРА раньше выходили на телеканалах ICTV и “Интер”.