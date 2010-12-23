Милиция обещает на Новый год и Рождество быть с народом

Сотрудники милиции нацелены на толерантное отношение к жителям Украины, которые будут праздновать Новый год и Рождество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге в Киеве директор Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ.

Он подчеркнул, что милиционеры будут корректно относиться к людям и "никаких карательных мер не будет". "Мы будем с пониманием относиться", - заверил он. При этом Д.АНДРЕЕВ подчеркнул, что людей в состоянии сильного алкогольного опьянения милиционеры будут доставлять в медицинские учреждения. Кроме того, он не исключил, что милиция будет помогать таким людям связываться с родственниками.

В свою очередь первый заместитель начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины Владимир САЛИМСКИЙ напомнил, что распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено, однако отдельных указаний жестко действовать по отношению к таким людям не будет. Но при этом он попросил украинцев адекватно реагировать на замечания сотрудников милиции.