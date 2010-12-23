Замглавы АП не может понять, почему он до сих пор нардеп

Заместитель главы Администрации Президента Украины Геннадий ВАСИЛЬЕВ затрудняется с ответом на вопрос, почему Верховная Рада не лишает его статуса народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Да, действительно, мое заявление уже давно находится в Верховной Раде. Почему народные депутаты не принимают решение? Это же не меня только касается, я не исключение в этом деле», - сказал Г.ВАСИЛЬЕВ.