Замглавы АП не может понять, почему он до сих пор нардеп
13:52, 23 декабря 2010Политика
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Говорит, заявление давно уже в ВР
Заместитель главы Администрации Президента Украины Геннадий ВАСИЛЬЕВ затрудняется с ответом на вопрос, почему Верховная Рада не лишает его статуса народного депутата.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«Да, действительно, мое заявление уже давно находится в Верховной Раде. Почему народные депутаты не принимают решение? Это же не меня только касается, я не исключение в этом деле», - сказал Г.ВАСИЛЬЕВ.
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