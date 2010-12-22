Нардепы от НУ-НС завалили заместителя Пшонки заявлениями в зале ВР

25 народных депутатов фракции “Наша Украина – Народная самооборона” написали заявления в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту избиения народных депутатов от «БЮТ-Батькивщина» 16 декабря этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие заявления были переданы непосредственно в сессионном зале заместителю генерального прокурора Евгению БЛАЖИВСКОМУ народным депутатом от НУ-НС Романом ЗВАРИЧЕМ.

Заявления были оформлены в порядке статьи 95 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Р.ЗВАРИЧ сказал, что сейчас народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины» избиты, а прокуратура именно их хочет наказать за соответствующие преступления.

«Это вас не красит, вы дискредитируете органы прокуратуры», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что фракция НУ-НС будет требовать немедленного реагирования на эти заявления.

«Если реакции не будет, то мы обратимся в суд», - сказал он.

В интервью журналистам Р.ЗВАРИЧ объяснил, что статья 95 УПК предусматривает, что любое физическое лицо обязано заявить о преступлении, если оно было свидетелем этого преступления. И именно поэтому депутаты от НУ-НС требуют возбуждения уголовного дела по факту избиения Бютовцев.

В свою очередь, заместитель генпрокурора Е.БЛАЖИВСКИЙ отметил, что ранее прокуратурой уже были получены заявления депутатов об избиении, и они находятся в материалах уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря депутаты фракции «БЮТ-Батькивщина» блокировали работу парламента. Вечером депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые заходят руководители Верховной Рады, избили депутатов от “БЮТ-Батькивщины” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых “бютовцев” - Владимира БОНДАРЕНКО, Евгения СУСЛОВА, Василия КРАВЧУКА, Михаила ВОЛЫНЦА и Юрия ГНАТКЕВИЧА - с травмами забрала “скорая помощь”.

18 декабря эти пострадавшие депутаты обратились в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о привлечении к ответственности лиц, которые нанесли им физические увечья во время блокирования сессионного зала Верховной Рады 16 декабря.

21 декабря прокуратура Киева по материалам доследственной проверки относительно событий 16 декабря в сессионном зале Верховной Рады возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).