В украинском МИД считают, что дипломат априори не может быть честным

Директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН называет публикации WikiLeaks «большой диверсией против дипломатии».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Моя личная точка зрения, что WikiLeaks - это большая диверсия против дипломатии», - сказал О.ВОЛОШИН.

В комментарии УНИАН он отметил, что главным критерием, по которым оценивают работу дипломата в любой стране, является эффективное отстаивание национальных интересов.

“Если бы кто-то попробовал ссылаться на желание быть честным перед человечеством, подражать принцип “все люди братья”, его бы признали профессионально непригодным и засмеяли, даже в наиболее развитом демократическом государстве”, - добавил О.ВОЛОШИН.

По его мнению, основателя сайта WikiLeaks Джулиана АССАНЖА “не за что хвалить, поскольку все, что он сделал, является попыткой превратить утонченную и чрезвычайно сложную профессию в реалити-шоу “За стеклом”.

«Поэтому необходимо выбирать: или мы хотим быть в курсе мельчайших подробностей дипломатии, или мы хотим видеть эффективное отстаивание национальных позиций», - сказал О.ВОЛОШИН.