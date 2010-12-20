Польша призывает Лукашенко прекратить насилие

Министерство иностранных дел Польши осуждает избиение демонстрантов в Минске после воскресных президентских выборов и призывает белорусскую власть прекратить насилие.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в заявлении польского МИД.

„МИД осуждает массовое избиение и задержание манифестантов на улицах Минска. Грубость правоохранителей является недопустимой”, - подчеркивается в заявлении.

Министерство выразило особую обеспокоенность избиением и задержанием оппозиционных кандидатов на пост Президента Беларуси Владимира НЕКЛЯЕВА и Андрея САННИКОВА, а также Виталия РИМАШЕВСКОГО, Николая СТАТКЕВИЧА и Григория КОСТУСЁВА.

„Призываем к прекращению насилия, к немедленному освобождению задержанных и объяснению причин избиения манифестантов, политиков и журналистов”, - отмечено в заявлении.

Польский МИД также сообщил, что свою оценку проведенным в воскресенье выборам Президента Беларуси обнародует после объявления позиции миссии наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись выборы Президента.

По данным ЦИК Беларуси, действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО лидирует на выборах главы государства после подсчета 100% бюллетеней.

После выборов в Минске начались акции протеста. Протестующие требовали провести новые президентские выборы, обвинив власть в фальсификации итогов голосования.

В то же время правоохранительные органы Беларуси с применением спецсредств разогнали мирную акцию протеста против фальсификации результатов выборов. По последним данным, 19 декабря более 600 человек задержаны милицией, среди них 7 оппозиционных кандидатов в Президенты.

Кроме того, 19-20 декабря в Беларуси были задержаны 18 журналистов.

Оппозиционеры утверждают, что для их разгона прошлой ночью милиция использовала дубинки и свето-шумовые гранаты. МВД, в свою очередь, заявляет, что столкновения спровоцировали представители оппозиции, которые несколько раз штурмовали дом правительства.