Яценюк предлагает забрать у госаппарата 50 миллиардов

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК предлагает почти на 50 млрд. грн. сократить в проекте государственного бюджета 2011 года расходы на содержание государственного аппарата и подготовку к Евро-2012.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Фронт Змін”.

Также А.ЯЦЕНЮК направил соответствующие предложения относительно изменений к проекту госбюджета на 2011 год в парламентский Комитет по вопросам бюджета.

Сэкономленные средства он предлагает направить на финансирование социальных программ и обороноспособности страны, а также на проведение очередных выборов в Верховную Раду 27 марта 2011 года.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Президент Украины указом от 9 декабря 2010 года поручил сократить количество государственных служащих, по меньшей мере, на треть и работников секретариата Кабинета министров, по меньшей мере, наполовину. Однако в проекте госбюджета-2011, принятом в первом чтении, предусмотрены расходы на содержание ликвидированных или реорганизованных органов власти и не снижены расходы в связи с уменьшением количества работников госаппарата.

Он требует при подготовке ко второму чтению проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» сократить на 30% “экономически необоснованные расходы на содержание Государственного управления делами, Администрации Президента и аппарата центральных органов исполнительной власти”, а также на 50% - “экономически необоснованные расходы на содержание Кабинета министров и подготовку к Евро-2012”.

Документом предусматривается также изъять из проекта госбюджета-2011 расходы на обеспечение перевозок высших должностных лиц государства авиатранспортом, содержание ликвидированных или реорганизованных органов власти.

Лидер партии «Фронт Змін» требует предусмотреть в госбюджете приватизацию объектов государственной собственности, которые находятся в распоряжении Государственного управления делами, кроме зданий, необходимых для выполнения функций главы государства: Администрации, резиденции Президента и резиденции для обеспечения размещения глав иностранных делегаций и проведения мероприятий протокольного характера.

А.ЯЦЕНЮК также предлагает запретить высшим должностным лицам государства за счет государственных средств пользоваться чартерными авиаперелетами, а также сократить вдвое количество легковых автомобилей, которые обслуживают органы государственной власти.

Он требует отменить и депутатские льготы, не связанные с выполнением парламентариями своих обязанностей, в частности, бесплатное получение санаторно-курортных путевок, предоставление материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной заработной оплаты депутата, получение денежной помощи в размере 12 месячных должностных окладов в случае выхода на пенсию.

А.ЯЦЕНЮК требует направить сэкономленные средства на надлежащую социальную защиту незащищенных слоев населения, инвалидов, детей, молодежи, граждан пенсионного возраста, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также финансирование образования и медицины, обороноспособности страны.

Также лидер партии «Фронт Змін» сэкономленные средства требует направить, согласно статье 77 Конституции Украины, на расходы Центральной избирательной комиссии по проведению очередных выборов в парламент в марте 2011 года.