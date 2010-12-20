Литвин клянется, что свет в Верховной Раде не выключал

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заверяет, что в тот же день, когда будет собрано 150 подписей депутатов за его отставку, этот вопрос будет поставлен на рассмотрение ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя заявления народных депутатов, которые инициируют его отставку.

При этом В.ЛИТВИН отметил: «Если есть у кого-то желание окончательно разрушить парламент, то, я думаю, что нужно в этом направлении двигаться».

В.ЛИТВИН сказал, что не хочет оправдываться, поскольку признает, что самая большая ответственность за то, что происходит в парламенте, и за то, что произошло 16 декабря, лежит именно на нем. В то же время он отметил, что не имеет никакого отношения к выключению света в сессионном зале, поскольку «в 18 часов, когда завершается заседание, свет гаснет автоматически». При этом он отметил, что также в 18.00 охрана «проверяет помещения и закрывает их и без председателя ВР».

Комментируя обвинения оппозиции по поводу того, что он дал команду открыть двери в президиум, после чего туда смогли попасть депутаты от Партии регионов и начать драку, В.ЛИТВИН сказал: «Что касается дверей, я вам скажу секрет, которого сам не знал». Он сказал, что «если подпереть стулом, то это не значит, что вы закрылись, потому что двери не закрыты же были, потому что двери все были открыты, а ключи, как вы знаете, депутатам не отдают».

Он отметил, что ситуация, когда двери подперты стулом, ничего не дает, поскольку они открываются не внутрь президиум, а наружу, то есть в коридор. «Поэтому сказать, что кто-то кому-то ключи давал – это абсолютная глупость», - сказал спикер. По его словам, два входа, где заходит Президент и президиум, были подперты креслами, но не закрыты на ключ.

На уточняющий вопрос журналистов, действительно ли первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ руководил ситуацией в парламенте 16 декабря, В.ЛИТВИН ответил: «Это нужно спросить у КЛЮЕВА». «Я должен сказать, что А.КЛЮЕВ вел переговоры с представителями оппозиционных фракций, и эти консультации были с переменным успехом, но я думаю, что перевесили другие установки», - сказал председатель ВР. При этом он отметил, что о содержании самих переговоров журналистам необходимо спросить у самого А.КЛЮЕВА.

Отвечая на вопрос, за чей счет будет компенсироваться ущерб, нанесенный помещению ВР 16 декабря, В.ЛИТВИН сказал: «Как всегда, за счет ВР». Он сообщил, что «в 10 часов осуществили ремонт работники соответствующих подразделений ВР».

Как сообщал УНИАН, фракция «БЮТ-Батькивщина» требует отставки председателя Верховной Рады, поскольку считает, что нападение «регионалов» на депутатов от оппозиции не могло произойти без содействия В.ЛИТВИНА и подчиненных ему служб Верховной Рады.