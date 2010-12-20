НУ-НС тоже поставил ультиматум

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” требует завтра в Верховной Раде заслушать информацию генерального прокурора Виктора ПШОНКИ по поводу событий 16 декабря в ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Согласительного совета заявил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

Он отметил, что с первых часов этого инцидента в ВР работали следственные группы, есть соответствующие фото- и видеосъемки, уже прошло три дня, и первая информация может быть предоставлена депутатам.

«Исходя из этого, фракция будет принимать решение: принимать участие в заседании или нет», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря депутаты из фракции «БЮТ-БЮТ-Батьківщина» блокировали роботу парламента. Вечером депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые входят руководители Верховной Рады, избили депутатов от “БЮТ-Батьківщини” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых “бютовцев” - Владимира БОНДАРЕНКО, Евгения СУСЛОВА, Василия КРАВЧУКА, Михаила ВОЛЫНЦА и Юрия ГНАТКЕВИЧА с травмами забрала “скорая помощь”.

17 декабря прокуратура Печерского района Киева начала проверку и сбор материалов по поводу столкновений в Верховной Раде между народными депутатами.

18 декабря В.БОНДАРЕНКО, Е.СУСЛОВ, В.КРАВЧУК, М.ВОЛЫНЕЦ и Ю.ГНАТКЕВИЧ обратились в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями относительно привлечения к ответственности лиц, которые нанесли им физические повреждения во время блокирования сессионного зала Верховной Рады 16 декабря.

Сегодня, 20 декабря, представители «БЮТ-БЮТ-Батьківщини» покинули Согласительный совет в знак протеста против избиения «бютовцев» 16 декабря.