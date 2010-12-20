В Кировограде 16-летний юноша повесился на глазах у друга

В Кировограде 16-летний юноша повесился в недостроенном здании на глазах у друга.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД в области.

Парень недавно вступил в учебное заведение. Отношения в новом коллективе у него складывались хорошо, также не имел проблем с учебой.

Как-то по окончании занятий юноша гулял по улицам города вместе с другом. По дороге они повернули к недостроенному зданию, где юноше пришло в голову наложить на себя руки. Он достал веревку, привязал к потолку и предложил другу присоединиться. Тот согласился, поскольку думал, что приятель откажется от навязчивой идеи. Сделав две петли и став на приготовленные кирпичи, ребята договорились сделать это одновременно. Однако инициатор от своего замысла не отказался и повесился. Приятель пытался спасти его самостоятельно. Когда он позвал на помощь прохожего, юноша уже не подавал признаков жизни.

Работники отдела уголовной милиции по делам детей УМВД в области провели проверку данного факта. Объективных данных, которые бы указывали на то, что несовершеннолетний был доведен до самоубийства, не установлено.