Глава Хмельницкого облсовета: территориальная реформа нужна «еще вчера»

Председатель Хмельницкого областного совета Николай ДЕРИКОТ считает, что Украине очень необходимо проводить территориальную реформу.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

“Я давно выступаю за осуществление территориальной реформы в два этапа. Первый - объединение сельских советов. Не может сельсовет состоять из 200 человек, он не самодостаточен. Необходимо укрупнить его до 5 тысяч человек”, - сказал Н.ДЕРИКОТ.

По его словам, второй этап реформы - создание общеобразовательных округов.

“В Хмельницкой области действуют школы, где учится около 20 школьников. Но их невозможно закрыть, поскольку на это отсутствует согласие местных жителей. Они не понимают, что образовательная конкурентность - это пропуск в солидное высшее учебное заведение”, - объяснил председатель облсовета.

Н.ДЕРИКОТ резюмировал, что внедрять территориальную реформу “надо было еще вчера”.