Азаров дает на две больницы в Одессе миллиард

Кабинет министров утвердил проект реконструкции Одесской городской клинической инфекционной больницы и проект строительства лечебного корпуса на 297 коек Одесской областной детской клинической больницы.

Соответствующие распоряжения Кабмина №2249 и 2248 от 15 декабря размещено на сайте правительства.

Согласно документами, реконструкцию инфекционной больницы, проектная стоимость которой составляет свыше 664 млн. грн., должно быть проведено за 5 лет.

Новый корпус детской больницы должен быть построен за 3 года. Проектная стоимость работ – около 389 млн. грн.