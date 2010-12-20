Азаров дает на две больницы в Одессе миллиард
04:36, 20 декабря 2010Политика
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Кабмин утвердил проекты
Кабинет министров утвердил проект реконструкции Одесской городской клинической инфекционной больницы и проект строительства лечебного корпуса на 297 коек Одесской областной детской клинической больницы.
Соответствующие распоряжения Кабмина №2249 и 2248 от 15 декабря размещено на сайте правительства.
Согласно документами, реконструкцию инфекционной больницы, проектная стоимость которой составляет свыше 664 млн. грн., должно быть проведено за 5 лет.
Новый корпус детской больницы должен быть построен за 3 года. Проектная стоимость работ – около 389 млн. грн.
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