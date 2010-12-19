Святой Николай привез в Киев «Светлый посох»

В центре Киева отпраздновали День Святого Николая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, праздник начался с прибытия Николая Чудотворца, который привез в Киев «Светлый посох» - символ новогодних огней. Встречали Чудотворца на Крещатике председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, заместители председателя КГГА и руководители районов. От Чудотворца Светлый посох перешел в руки А.ПОПОВА, чтобы вскоре от этого света зажглись районные новогодние елки, отмечается в сообщении.

«Праздником Николая Чудотворца мы начинаем целый ряд Новогодних праздников, которые пройдут под лозунгом «Новый год в Светлом городе». Впервые в Киеве массово будут праздновать не только Новый год, но и любимые в народе праздники - День Святого Николая, Рождество Христово и Старый Новый год. От имени всей Киевской городской государственной администрации я приглашаю жителей Киева и гостей столицы присоединиться к празднованию! Желаю всем нам хороших праздников и Светлого Нового года», - сказал А.ПОПОВ.

На встрече руководства КГГА со Святым Николаем праздник не закончился – на Майдане Незалежности дети впервые устроили акцию благодарности Святому Николаю. На главной сцене столицы выступили лучшие детские коллективы Украины, к которым присоединилась певица Гайтана.