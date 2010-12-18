Королев рассказал, как перевооружают ЧФ РФ в Севастополе

Поставки на Черноморский флот РФ новых образцов техники и оружия идут в соответствии с утвержденными планами; перевооружение флота имеет свою специфику в силу того, что значительная часть ЧФ находится на территории Украины, с руководством которой нужно согласовывать эти вопросы.

Об этом заявил командующий ЧФ РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ в интервью журналистам в Севастополе, сообщили агенству УНИАН в Группе информационного обеспечения ЧФ РФ.

Как добавил командующий, «поставки новых образцов техники и оружия идут в соответствии с утвержденными планами. Повторюсь, у украинской стороны есть понимание наших проблем и готовность обсуждать пути их решения».

По информации В.КОРОЛЕВА, в августе 2010 года он участвовал в закладке подводной лодки нового проекта, предназначенной для Черноморского флота. «Закладываются и строятся надводные корабли новых поколений. По мере сдачи их промышленности, они будут поступать и на ЧФ. Перевооружение флота увязано с кораблестроительной программой страны, общегосударственными поставками новых образцов оружия. Мы возлагаем надежды на новые фрегаты проекта 11356, которые уже прошли обкатку в непростых климатических условиях при эксплуатации ВМС Индии, и теперь будут строиться, с соответствующим составом вооружения, для Черноморского флота», сказал вице-адмирал.

В.КОРОЛЕВ добавил: «Есть ещё ряд перспективных проектов, которые, со временем, уверен, поступят на вооружение флота. Это уже корабли совершенно иного уровня, нежели мы эксплуатируем сегодня: с другим оружием, другими системами, условиями обитания».

Как добавил вице-адмирал, «поступает новое стрелковое оружие, авто- и бронетехника в береговые войска ЧФ. Черноморцев экипируют в новые образцы военной формы». «Перемены к лучшему идут, и этот процесс ускоряется», - подытожил В.КОРОЛЕВ.