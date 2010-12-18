Королевская назвала три болевые точки бюджета-2011

В предложенном правительством проекте бюджете на 2011 год есть три главные болевые точки: отсутствие стимулов для детенизации экономики, неоправданный рост госдолга и заниженные социальные стандарты. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства в эфире ток-шоу «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Как было у нас 50% экономики в тени, так и останется в следующем году. И пока в стране не будут созданы стимулы, чтобы деньги приходили в легальную экономику, до тех пор мы будем иметь нищенские социальные стандарты для людей», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, рост тарифов в следующем году приведет к тому, что люди в Украине станут беднее. «Это первый государственный бюджет, в котором рост зарплат и пенсий ниже, чем уровень инфляции. При этом показатель инфляции искусственно занижен. Планировать рост цен на 8,9% на следующий год нереально, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – В текущем году рост цен не соответствует инфляции, которую декларирует правительство - цены на продукты питания, на отопление выросли, как минимум, на 30-50%, а не на 10%, как декларирует правительство».

Депутат объяснила, для чего в проекте бюджета зафиксированы такие низкие показатели. «Минимальную инфляцию заложили для того, чтобы не индексировать все пенсии и все заработные платы по стране, как это предусмотрено законом. А дефицит бюджета в размере 3,1% будут покрывать пенсионеры за счет того, что у них пенсия не будет расти, люди предпенсионного возраста, которые после принятия пенсионной реформы будут работать дольше и им не надо будет выплачивать пенсии, – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Также поступления в Бюджет увеличатся за счет того что люди будут вынуждены платить по завышенным тарифам за услуги ЖКХ. Вместо компенсации «Нафтогазу» из бюджета, долги этой компании переложат на плечи всех граждан Украины».

Комментируя предусмотренный в проекте бюджета рост заимствований в следующем году, глава Комитета Верховной Рады отметила: «В 2011 году государственный долг вырастет еще на 30 млрд. грн. То есть тенденция роста заимствований продолжается. Как брали в 2009-м деньги в долг, как брали в 2010-м, так же собираются брать и в 2011 году», - констатировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, с такими подходами к созданию бюджета сбалансировать экономику не удастся. «Тем не менее, есть возможность решить основные проблемы – главное иметь для этого желание и проявить политическую волю», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.