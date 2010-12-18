Голуб: Путин сыграл на руку украинским националистам

Народный депутат от КПУ Александр ГОЛУБ считает, что Министерство иностранных дел Украины должно напомнить премьер-министру Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ об «уважительном отношении к нашему общему прошлому».

Об этом сказано в его комментарии, переданном агентству УНИАН.

По его словам, «это тот случай, когда нашему Министерству иностранных дел не мешало бы напомнить премьеру братской страны об уважительном отношении к нашему общему прошлому».

А.ГОЛУБ считает заявление В.ПУТИНА «весьма спорным». По его словам, такое заявление «резко противоречит концепту «общей победы», придерживаться которого в последние годы Российская Федерация буквально требует от стран постсоветского пространства».

По словам А.ГОЛУБА, «не исключено, что Владимир Владимирович в данном случае высказался без надлежащей подготовки темы». При этом народный депутат добавил, что, «с другой стороны, весь характер диалога ПУТИНА и аудитории подталкивает к мысли о фактическом старте президентской кампании-2012» в России. А.ГОЛУБ подчеркнул, что, исходя из этого, «более вероятно – тема «приватизации победы» была вброшена сознательно».

По мнению А.ГОЛУБА, «аморально ради политической корысти спекулировать на святой для всех теме Великой Победы». «В любом случае, такая трактовка ПУТИНЫМ Победы является проблемной для Украины. «Оранжевые», стремившиеся переписать историю, обесценивая Победу, потерпели поражение. Народ Украины не понял и не принял попыток подмены истории. Новая власть отчетливо дала понять: День Победы остается главным праздником страны. В свете путинского высказывания получается, что Украина к победе над фашизмом имеет если и не отдаленное отношение, то, как минимум, ее роль вторична», - отметил А.ГОЛУБ.

Он уточнил: «Разве не было 7 миллионов украинцев, сражавшихся на фронтах Отечественной в рядах Красной Армии. Каждый второй из них отдал свою жизнь за Победу. На временно оккупированных территориях с врагом бились украинские партизаны и подпольщики. И хорошо сражались. Героями Советского Союза стали 2072 украинца, 32 стали дважды Героями. Среди 3,7 миллионов воинов Красной Армии, награжденных орденами и медалями, 2,5 миллиона - украинцы».

А.ГОЛУБ подчеркнул, что во многом благодаря экономическому потенциалу Украины большинство советских танков были производства Харьковского паровозостроительного завода. «Да, эта армия полегла в сражениях 1941 года. Но если бы ее у СССР не было, вермахт бы как «нож сквозь масло» дошел бы до Москвы», - добавил он.

Депутат-коммунист также напомнил, что рабочие и инженеры из Харькова наладили выпуск «тридцатьчетверок» на Нижнетагильском вагонзаводе, и эвакуированный из Мариуполя прокатный стан уже в октябре дал первую броню на новом месте. По его словам, многие промышленные гиганты современной России выросли из «тела» эвакуированных украинских заводов, в частности, Красноярский завод комбайнов, Челябинский трубопрокатный, Алтайский вагонный завод. А.ГОЛУБ подчеркнул: «По видимому, забыл российский премьер и о сырьевой базе Украины, поскольку любой специалист по бронетанковой технике знает, чем обернулась для Германии потеря никопольского марганца».

Как сказал А.ГОЛУБ, «героизм и самопожертвование миллионов украинцев в рядах Красной Армии – необязательное условие победы Советского Союза в войне с фашистской Германией?». По его словам, «путинский концепт практически играет на руку украинским националистам, утверждающим, что воины Красной Армии «воевали за чужую родину».

По его словам, коммунисты «решительно против любых спекуляций на святой для всех нас теме, а тем более, попыток приватизации общей для советских людей Победы»

Как сообщал УНИАН, 16 декабря во время общения с россиянами в прямом эфире В.ПУТИН заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

«Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы страна победителей», - заявил В.ПУТИН, отвечая на вопрос одного из россиян.

По его словам, статистика времен Второй мировой войны свидетельствует, что наибольшие потери понесла именно РСФСР – свыше 70%. «Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - сказал он.

По словам В.ПУТИНА, это совсем не уменьшает значения в общей победе республик бывшего Советского Союза.