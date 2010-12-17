Азаров сказал, о чем напоминает коллегам из Европы при каждой встрече

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что участвовать в модернизации украинской газотранспортной заинтересованы все страны, которые получают газ транзитом через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с Президентом Венгрии Палом ШМИТТОМ.

«Я всегда, встречаясь со своими европейскими коллегами, напоминаю им о том, что в интересах Европейского Союза и, прежде всего, стран, получающих транзитом газ и нефть через Украину, участвовать в модернизации нашей газотранспортной системы», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что Украина является стабильным партнером по обеспечению транзита природного газа и нефти в страны Европейского Союза.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.