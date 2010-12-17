Порошенко: махинации по НДС уничтожают конкурентные предприятия

Махинации с налогом на добавленную стоимость (НДС) уничтожают конкурентные предприятия.

Об этом в эксклюзивном интервью COMMENTS.UAзаявил глава совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

По его словам, за счет роста государственного долга бюджет продолжает финансировать воров и коррупционеров, поскольку возможности кражи НДС не закрыты.

По мнению П.ПОРОШЕНКО, «нужен жесткий учет, причем как малых предприятий, так и крупных промышленных объединений. Нужны электронные накладные, чтобы все махинации с НДС можно было проследить в режиме реального времени. Нужно, чтобы в стране поняли все: воровать НДС нельзя и точка».

«В Украине существует огромное количество предприятий, которые за 2010 год не получили ни копейки возмещенного НДС. Алгоритм этого возмещения у нас непрозрачен и непонятен. И это уничтожает наиболее конкурентные, экспортно-ориентированные предприятия, что особенно обидно. Их место очень быстро займут другие», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Он привел пример, когда высокотехнологические украинские производители автомобильных комплектующих, которые в условиях жесткой конкурентной борьбы отстояли право быть поставщиками конвейера для ведущих мировых автопроизводителей, «из-за невозмещенного НДС были просто выброшены с рынка». «Такая позиция власти делает проблемным приток инвестиций в Украину и развитие высокотехнологичных производств», - резюмировал П.ПОРШЕНКО.