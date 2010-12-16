Милиция уверяет, что взятые на Петровке участники Майдана - лишь свидетели

В главке столичной милиции отрицают информацию о том, что сегодня на киевском рынке «Петровка» были задержаны двое участников акции протеста против Налогового кодекса.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Их не задерживали, их доставили в следственное управление главка для предоставления объяснений в качестве свидетелей в рамках расследования фактового уголовного дела по событиям 22 ноября. И они дают показания как свидетели, и им никто ничего не инкриминирует», - отметили в ЦОС, заметив при этом, что люди, которые были установлены с помощью фото- и видеоизображений во время событий 22 ноября, будут также опрошены по этому делу.

Как сообщал УНИАН, Национальный Координационный совет предпринимателей Украины заявил о задержании двоих участников акций протеста против Налогового кодекса.

Согласно сообщению, сегодня, 16 декабря, около 12.00 на рынке “Петровка” милиция задержала Сергея КОЗАКА и Романа САФАНЮКА. Им инкриминируют несанкционированное перекрытие дороги (ул. Институтская, пересечение с Крещатиком), которое, по версии милиции, состоялось 22 ноября и по факту которого возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, сообщает Коордсовет предпринимателей, задержанных отвезли в Главное управление МВД Украины в Киевской области.