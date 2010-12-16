Милиция объясняет: "лицо кавказской национальности" - просто выражение

Задержание граждан для проверки документов без предоставления объяснений является нормальной практикой работы украинской милиции.

Об этом заявил руководитель Центра связей с общественностью Киевской милиции Владимир Полищук в эфире телеканала ТВi.

"Во время выполнения своих полномочий милиция имеет право, как в любой стране - в Америке, в Европе - подойти, представиться представитель милиции должен и имеет право попросить любого человека, и в том числе журналиста, предъявить документы, это обычная практика любой правоохранительной системы", - цитирует Полищука пресс-служба телеканала.

"Если вы с этим не согласны - обращайтесь к нашему законодателю, и скажите, пусть они отменяют определенные законы, закон о милиции (пункт №5) и все такое...", - добавил чиновник.

Комментируя задержание журналиста Мустафы Найема Полищук заявил, что ему сложно будет что-то комментировать, поскольку он достиг договоренности с журналистом не обнародовать никаких версий до получения официальных выводов проверки инцидента.

"Мы обещали не обнародовать определенные версии, пока не будет окончательных выводов комиссии", - подчеркнул он.

Полищук отметил, что "само выражение "лицо кавказской национальности" не было направлено к Найему, а это один милиционер сказал другому".

"А в наших справочниках, в специальной литературе милицейской, есть и "лицо арабской национальности". Есть еврейские приметы... Есть специальная наука, которая по типу лица может сказать, откуда человек вообще родом. Милиция борется с преступностью и это не имеет никакого отношения к этничности", - заявил руководитель Центра связей с общественностью.

Украинская правда