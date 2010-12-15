Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в следующем году планируют купить три новых самолета.

Об этом газете «Сегодня» сообщил глава Государственного управления делами Андрей КРАВЕЦ.

«В 2011 году будут куплены три самолета Ан-148, чтобы заменить имеющиеся сейчас два Ту-154 1981 и 1983 годов выпуска», - отметил он.

Газета напоминает, что ранее глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН говорил, что часть этих самолетов будет использоваться на коммерческих рейсах, чтобы окупить содержание остальных.

«Сегодня» напоминает, что в проекте бюджета планируется увеличить на 84 млн. грн. расходы на материально-техническое обеспечение деятельности главы государства (на покупку новых самолетов) и на 96 млн. - на лечение народных депутатов и руководителей органов государственной власти (модернизируют клинику «Феофания»).

А.КРАВЕЦ объяснил, что в клинике «Феофания» заработает радиологический центр - «он будет работать для всей страны, а не только для чиновников, и потребует серьезного финансирования».