Гавриш считает, что Янукович помог ЕС перезагрузить отношения с Россией

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ убежден, что действия украинской власти способствуют безопасности в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил украинским журналистам в Брюсселе.

“Действия новой украинской власти в условиях изменения внешнеполитической формулы, так сказать, переход к политике внеблоковости, позволили сделать существенный вклад в систему как глобальной, так и, прежде всего, региональной безопасности, в которой больше всего заинтересован был Европейский Союз, и, таким образом, начать процесс новой перезагрузки отношений с Российской Федерацией”, - сказал С.ГАВРИШ.

“Это обеспечило, как минимум, на среднесрочную перспективу, стабильный прогноз на характер безопасности развития региона и, прежде всего, в части контроля за “замороженными” конфликтами”, - добавил первый заместитель секретаря СНБО.

Он отметил, что объяснил эту позицию украинской власти представителям стран-членов НАТО в ходе итогового в этом году заседания совместной рабочей группы по военной реформе, которое состоялось 14 декабря.