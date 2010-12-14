У Табачника решили, что за деньги спонсоров не грех и напиться?

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта заявляет, что финансирование поездки украинской делегации в Южно-Африканскую Республику для участия в 17-м Фестивале молодежи и студентов осуществлялось исключительно за внебюджетные средства.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой Минсемьи разъяснении Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

"Поездка делегации Украины в ЮАР на 17-й Фестиваль молодежи и студентов, пребывание ее там профинансировано исключительно на внебюджетные средства - средства общественных организаций, спонсорские деньги и тому подобное.

Это естественно, поскольку, напоминаем, участники фестиваля со всего мира – это, преимущественно, представители общественных организаций", - говорится в разъяснении.

При этом Министерство по делам семьи, молодежи и спорта оказывало консультативную и организационную помощь Национальному оргкомитету по подготовке к участию в фестивале и членам украинской делегации. В частности, на встречах речь шла об опыте проведения таких форумов в мире, который должен помочь лучше ориентироваться в стране во время мероприятия.

Делегация от Украины на этот форум тоже сформирована из представителей общественных организаций, студентов, активистов молодежного движения. Всего в ее состав вошли 93 человека, вылетели из Киева в Преторию и принимают участие в мероприятии – 91 человек. "В том числе, заранее выехали для ознакомления с условиями пребывания делегации, налаживания и организации пребывания в Претории трое представителей Украины во главе с бывшим послом нашего государства в ЮАР. Среди членов делегации - три специалиста Министерства, которые являются представителями общественных организаций и активистами молодежного движения, и поехали они за средства, предоставленные этими организациями и спонсорами. Еще один специалист, который возглавляет общественную организацию, официально находится в отпуске и тоже осуществляет свою поездку за спонсорские средства", - отмечается в разъяснении.

Как сообщал УНИАН, по данным ряда СМИ, украинская делегация из Министерства науки и образования, молодежи и спорта поскандалила со службами аэропорта Франкфурта-на-Майне.

В частности, отмечалось, что 12 декабря работники аэропорта отказались посадить в самолет одного из членов украинской делегации - народного депутата от ПР А.ПИНЧУКА. Причиной было названо алкогольное опьянение пассажира.

Тогда в знак протеста вся делегация отказалась лететь из Франкфурта.

Спустя некоторое время делегация в полном составе все-таки вылетела в ЮАР и благополучно добралась в эту страну.

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта заявили, что делегация, которая летела в Южно-Африканскую Республику и поскандалила со службами аэропорта Франкфурта-на-Майне, не была делегацией от этого министерства.

По данным пресс-службы, на самом деле делегация от Украины на 17-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоит из представителей молодежных общественных организаций, студенческих организаций, молодежных активистов. Подготовкой к участию украинской делегации в мероприятии занимался Оргкомитет, созданный общественными организациями, утверждают в Минобразования.