Министр знает, почему при сокращении чиновников расходы вырастут

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО во время представления проекта государственного бюджета на 2011 год в Верховной Раде заявил, что запланированный уровень расходов на госаппарат объясняется тем, что после проведения админреформы необходимо будет проводить компенсационные выплаты госслужащим, а также осуществлять расходы на их переобучение.

Как передает корреспондент УНИАН, Ф.ЯРОШЕНКО также отметил, что из бюджета на покрытие нужд Пенсионного фонда будет выделено 17,6 млрд. грн. Кроме того, Пенсионный фонд имеет задолженность по непогашенным ранее кредитам из госбюджета на общую сумму 22 млрд. грн.

Увеличение финансирования государственного управления делами министр объяснил тем, что управление «выполняет общегосударственные функции, а не только обслуживает Президента». На вопрос депутата по поводу изъятия 50% доходов физических лиц, собранных в Киеве, Ф.ЯРОШЕНКО объяснил, что эта модель будет далее прорабатываться. «Не переживайте, столица находится на постоянном контроле у меня, премьер-министра, и мы обеспечим развитие столицы», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, проектом Закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 38,843 млрд. грн. или 3,1% валового внутреннего продукта (ВВП).

Доходы бюджета в 2011 году прогнозируются на уровне 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 238,581 млрд. грн.

Расходы госбюджета запланированы на уровне 321,949 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 279,127 млрд. грн.