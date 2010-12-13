Литвину понравилась шутка про аренду ВР под корпоративы

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН опровергает все слухи о том, что помещения Верховной Рады будут сдаваться в аренду на Новогодние праздники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя по просьбе журналистов соответствующие объявления в Интернете.

«Будем считать, что это просто кто-то удачно пошутил», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что никто никому не может сдать в аренду помещения Верховной Рады, поскольку это охраняемый режимный объект.

«Не читайте и не забивайте голову соответствующими вещами», - сказал он.

Председатель ВР обратился к журналистам и заметил, что если у них есть желание встретиться после принятия в целом государственного бюджета на 2011 год, то надо об этом сказать и он устроит такую встречу.