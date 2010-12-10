Наша Украина: админреформа Януковича создает дымовую завесу для чиновников

«Наша Украина» заявляет, что предложенная властью административная реформа сохраняет произвол и коррупцию в государстве.

Об этом отмечается в заявлении политической партии, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украина».

По мнению «нашеукраинцев», объединение ряда министерств, ликвидация и образование длинного перечня государственных комитетов, которые нынешняя власть выдает за административную реформу, не облегчает жизни людей и не решает главных проблем украинского государственного управления.

В частности, в партии обращают внимание на то, что не сделано ни одного шага для уменьшения произвола и коррупции чиновников в столице и на местах. Именно от этого ежедневно страдают украинские граждане, подчеркивается в заявлении.

Также не уменьшен административный груз на общество. Не сокращены чрезмерные полномочия органов власти – относительно регулирования всех аспектов жизни, труда, образования, здравоохранения, деловой активности граждан, констатировали в “Нашей Украине”.

«Следовательно, государственный механизм Украины остается неэффективным, деятельность чиновников направлена на репрессии, подавление и вымогательство», - говорится в заявлении.

По мнению «Нашей Украины», настоящая административная реформа – это не слияние министерств под одной крышей, а лишение деятельности органов власти той советской сути, которая настойчиво возрождается на протяжении последних месяцев. Люди должны освободиться от давления государства, бессмысленных требований, устаревших бюрократических процедур, произвола чиновников, а власть - должна служить народу.

«В конечном счете, рокировка в министерствах создает дымовую завесу для чиновников, чтобы не допустить привлечения их к ответственности за бездеятельность и злоупотребления», - считают в «Нашей Украине».

Политическая партия «Наша Украина» требует отчета всех уволенных чиновников за использование бюджетных средств в 2010 году, то есть за время управления соответствующими министерствами и ведомствами.

«Мы требуем также системного сокращения функций и полномочий органов власти, а не только должностей. Лишение чиновников возможностей для вымогательства, произвола и распространения коррупции. Без выполнения этих требований Украина вместо административной реформы получит лишь банальную имитацию», - подчеркивается в заявлении.