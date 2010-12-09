В МИД обиделись на журналиста УНИАН, что пошел слушать чужого министра?

Директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН заявляет, что практика встреч министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО с иностранными журналистами в Российской Федерации является традиционной.

Об этом говорится в комментарии О.ВОЛОШИНА, переданном агентству УНИАН.

По словам директора Департамента, согласно установившейся еще в бытность К.ГРИЩЕНКО послом Украины в Москве традиции, силами украинского диппредставительства в России регулярно организуются его встречи с шефами корреспондентских бюро и корреспондентами ведущих американских и европейских СМИ, аккредитованных в российской столице.

В частности, О.ВОЛОШИН отметил, что, к сожалению, большинство ведущих мировых масс-медиа не имеют своих постоянных корреспондентов в Киеве, и потому глава МИД Украины регулярно использует свои визиты в РФ для встреч с теми журналистами, в чьи непосредственные обязанности входит освещение процессов на постсоветском пространстве, включая и нашу страну.

«На такие встречи никогда не приглашались ни российские, ни аккредитованные в Москве украинские журналисты. Министр ГРИЩЕНКО довольно часто общается с прессой и в Киеве, включая и корреспондентов ИА «УНИАН», и никакой необходимости проводить отдельные встречи с украинскими журналистами, представляющими те же самые СМИ в других странах, в МИД не видят. Кроме того, сегодня, после завершения встречи министров иностранных дел СНГ украинские корреспонденты имели возможность поставить интересующие их вопросы Константину ГРИЩЕНКО, которой журналист УНИАН не воспользовался, предпочтя слушать брифинг министра иностранных дел РФ Сергея ЛАВРОВА», - подчеркнул О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, официальная программа рабочего визита К.ГРИЩЕНКО в РФ предусматривает сегодня встречу министра в формате off-records с представителями иностранных СМИ, аккредитованных в Москве.

В ходе встречи министр планирует рассказать о внутриполитической ситуации в Украине, в частности, о состоянии свободы СМИ. Украинские журналисты в Москве на это мероприятие не приглашены.

Как известно, сегодня К.ГРИЩЕНКО прибыл в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.