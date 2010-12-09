Украина таки примет участие в церемонии вручения Нобелевской премии мира

Украину на церемонии вручения Нобелевской премии мира будет представлять Временный Поверенный в делах Украины, Первый секретарь Посольства Украины в Норвегии Ирина БИЛОРУС.

Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он отметил, что церемония вручения Нобелевской премии мира, которая должна состояться в Осло (Норвегия), не несет никакого политического подтекста и имеет исключительно протокольный характер.

Глава пресс-службы МИД напомнил, что в связи с тем, что посол Украины в Норвегии Александр ЦВЕТКОВ 10 декабря отбывает в Украину для участия в совещании руководителей заграничных дипломатических учреждений, которое состоится 14-16 декабря в Киеве, он не сможет принять участие в церемонии вручения Нобелевской премии мира.

“В то же время посол Украины в Норвегии достиг договоренности с Нобелевским комитетом, что право присутствовать на церемонии 10 декабря в городе Осло было предоставлено Временному Поверенному в делах Украины, Первому секретарю Посольства Украины в Норвегии Ирине БИЛОРУС”, - сказал А.ДИКУСАРОВ.