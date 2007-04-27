Как Пискун ”выходил” у Ющенко свое восстановление в должности

Возобновленный в должности генерального прокурора Святослав Пискун обращался к президенту с просьбой заключить "мировое соглашение" в вопросе относительно его увольнения.

Об этом сказал заместитель главы секретариата президента Игорь Пукшин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в пятницу.

По его словам, это произошло уже после того, как Пискун отказался от своей жалобы против президента в Верховном Суде.

В связи с этим, было прекращено производство в ВСУ.

"Около месяца назад Пискун вновь обратился к президенту с просьбой заключить мировое соглашение и возобновить его в должности. Ему было отказано, в связи с тем, что мировое соглашение может подписыватья лишь в суде", - отметил заместитель главы секретариата.

После этого, по словам Пукшина, Пискун еще раз подал административный иск против Шевченковского райсуда столицы, где требовал возобновить его в должности по другой причине.

"В связи с тем, что президент согласился с исковыми требованиями Пискуна, суд постановил возобновить его в должности", - отметил он.

При этом Пукшин подчеркнул, что судья имел право принимать решение единолично, поскольку законодательство позволяет это на стадии предварительного рассмотрения.

Украинская правда