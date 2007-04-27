Яценюк заверил НАТО, что Ющенко с Януковичем держат курс

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК заверил НАТО в сохранении стратегического курса Украины на евроатлантическую интеграцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Осло в начале неформального заседания Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

“Украинский стратегический курс на евроатлантическую интеграцию определен национальным законодательством. Эта позиция была подтверждена неоднократно как Президентом, так и премьер-министром”, - сказал А.ЯЦЕНЮК. Он также отметил, что реализация этого курса зависит только от процесса принятия решений – проведения референдума и завершения переговорного процесса и осуществления необходимых реформ.

Украинской министр также выразил убеждение, что продолжение глубокого политического диалога между Украиной и странами - членами АТО является главной составной частью развития двусторонних отношений.

Он поблагодарил страны НАТО за помощь в имплементации плана действий на 2007 год, выразив убеждение в том, что в ближайшее время этот план будет узаконен в Украине.

А.ЯЦЕНЮК также поблагодарил НАТО за помощь в ликвидации избыточных боеприпасов и легкого оружия, адаптации военных, которые увольняются, к гражданской жизни.

В конце своей речи украинской министр отметил, что Украина была, есть и останется надежным партнером НАТО в обеспечении стабильности и продвижении демократических ценностей.