Украинский клуб исследует различия пресс-службы и разрешительной системы

30 апреля (понедельник) 15-00 - Состоится заседание Украинского клуба на тему: “Пресс-служба или разрешительная система?”. Огранизаторы: Киевский институт проблем управления им..Горшенина, общество “Украинский Клуб”, Центр политической рекламы, ОО ”Центр ”Свобода слова”, Всеукраинский творческий союз “Литературный форум” и ОО “Конституционная демократия” (ул. Ярославов вал, 9). Телефон: 80679544444, e-mail: 111k@ukr.net

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