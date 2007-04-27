КС продолжает рассматривать указ Ющенко, который утратил силу

Конституционный Суд Украины продолжает рассмотрение дела по предоставлению 53 народных депутатов о конституционности Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 г. о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины пятого созыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда, в 10.00 началось судебное заседание КС в закрытом режиме.

Более детальную информацию в пресс-службе пообещали предоставить позже.

Как сообщал УНИАН, вчера народный депутат от “Нашей Украины” Руслан КНЯЗЕВИЧ заявил в эфире “1+1”, что судьи Конституционного Суда Украины прекратили производство по конституционному представлению 53 народных депутатов о конституционности Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины пятого созыва от 2 апреля 2007 г.

По его информации, состоялось закрытое заседание КС, на котором 17 из 17 судей проголосовали за прекращение производства по этому делу, и завтра в 10.00, насколько известно Р.КНЯЗЕВИЧУ, это решение будет обнародовано.

26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

Представитель Президента в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ считает, что КС не имеет оснований для продолжения рассмотрения первого указа Президента о роспуске парламента (от 2 апреля), поскольку, в соответствии с первым пунктом указа Президента от 26 апреля, отменяется указ Президента от 2 апреля.