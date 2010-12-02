Раскрылся секрет салюта на Майдане

Представитель переговорной группы от Национального координационного совета предпринимателей Украины Михаил СВИСТОВИЧ заявляет, что сегодняшний фейерверк на Майдане Незалежности по поводу принятия Верховной Радой новой редакции Налогового кодекса с учетом предложений президента организовали представители власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе канала ТВi, об этом он сказал в эфире телеканала.

«По нашим данным, 1200 представителей «регионалов» были сегодня привезены на Майдан для того, чтобы устроить народные гуляния. То есть, Партия регионов по Киевской области нанимала людей, которые потом должны были изображать всенародное удовлетворение», - сказал М.СВИСТОВИЧ.

В то же время, во время прямого включения с Майдана Незалежности в эфире 5-го канала представитель предпринимателей, протестующих против ПК, заявил, что салют на Майдане по поводу принятия новой редакции Налогового кодекса, организовал депутат от Партии регионов Олег НАДОША, сообщает Украинская правда.

"Частная охрана, вместе с депутатом Олегом НАДОШЕЙ, зашла на площадь и взяла в охрану периметр вокруг сцены, с ними зашел мужчина, который вышел на трибуну и зачитал поправки президента", - рассказал он.

"После этого возмущенные предприниматели снесли эту охрану, а человек, который был на трибуне, пропал вместе с микрофоном", - добавил говорящий.

Предприниматель сообщил, что салют был организован депутатом. "Персонально он обещал, что "победа у вас будет, и салют я вам гарантирую", т.е., салют был организован депутатом НАДОШЕЙ от Партии регионов", - отметил он.