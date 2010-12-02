Соколовский расказал, чем грозит создание СП з Газпромом

Если договоренности о создании двух совместных предприятий между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» для добычи газа в Украине будут реализованы, то впервые иностранная компания будет допущена к освоению национальных природных ресурсов.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Такого еще не было за все годы независимости. Предыдущие президенты и правительства не допускали иностранцев к освоению стратегических природных запасов, которые по Конституции принадлежат народу, а не отдельным, даже очень высокопоставленным временным власть предержащим. Такое практикуют, как правило, марионеточные правительства, например в Африке. Но не в цивилизованной Европе», - отметил эксперт.

По убеждению Б.СОКОЛОВСКОГО, такие СП для российской стороны являются выгодными проектами, а для Украины – губительными.

«Для украинского народа их последствия будут намного хуже, чем печально известные газовые контракты от 19 января 2009 года вместе с харьковскими соглашениями и проблемами «РосУкрЭнерго». В результате создания таких СП энергетическая, а, следовательно, национальная безопасность нашего государства ослабится в интересах России», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Москва уже теперь доминирует над процессом, даже по формальным признакам. Это видно хотя бы по тому, что 1 декабря этого года с официальным представителем Украины – министром топлива и энергетики - переговоры относительно СП вел не российский министр, а руководитель компании, который не имеет государственного статуса. Очевидно, таким образом Москва унижает министра суверенного государства, с одной стороны, а с другой – избегает государственной ответственности за будущие последствия», - подчеркнул эксперт.

По его убеждению, для добычи в Украине шахтного метана и для освоения структуры Палласа на украинском шельфе Черного моря никаких СП с иностранцами не нужно. «Наша добывающая отрасль, в случае ее грамотного реформирования и использования национального научного и производственного потенциала, способна реализовать такие проекты самостоятельно, с привлечением на приемлемых условиях дешевых кредитов и новейших технологий. Но власть, вместо того, чтобы этим заниматься, пошла другим путем – раздавать народные богатства. Таким образом, власть в Украине показала свою безответственность перед украинским народом и несостоятельность исполнять свои функции», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" создадут два совместных предприятия по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке месторождения на шельфе Черного моря.

По данным пресс-службы российской компании, такая договоренность была достигнута в Москве на встрече председателя "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.