Тигипко считает, что нельзя идти на компромиссы с предпринимателями

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что в вопросе упрощенной системы налогообложения власти не должны идти на компромиссы с предпринимателями.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье.

"Есть вопросы, по которым, я считаю, мы не должны идти ни на какие компромиссы", - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, именно через систему упрощенного налогообложения «у нас идет большое отмывание денег". Кроме того, отметил вице-премьер, именно через эту систему идет большое количество контрабанды.

С.ТИГИПКО считает, что можно было бы достичь договоренности об увеличении предельного размера продаж, которые подпадают под систему упрощенного налогообложения. "Мы можем в принципе пойти на то, чтобы увеличить объем реализации, но если увеличивать объемы, сразу нужно думать о контроле", - сказал он.