Азаров поручил министру пройтись по всем статьям Налогового кодекса

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру финансов Федору ЯРОШЕНКО за выходные подготовить предложения к Налоговому кодексу с учетом требований пикетирующих предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Я поручил министру финансов, вместе с председателем налогового комитета Виталием ХОМУТИННИКОМ, при его согласии, встретиться с представителями протестующих. На протяжении субботы и воскресенья они должны пройтись по всем статьям Налогового кодекса, по всем разделам и разработать свои предложения и замечания. В понедельник с рабочей группой мы встречаемся на моем уровне – уровне премьер-министра – и обстоятельно рассматриваем все предложения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он надеется, что по большинству позиций будет найден общий подход. «Если несогласованными останутся несколько позиций, мы их вынесем на рассмотрение у Президента», - прибавил премьер.