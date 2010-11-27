ВО Свобода ждет извинений от Януковича

В Житомире городская организация ВО «Свобода» почтила память жертв Голодомора, выложив лампадками карту Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась возле памятника жертвам Голодомора «Тоскующий ангел» на Путятинском майдане. Перед этим больше ста сторонников ВО «Свободы» провели траурное шествие по центру города. Затем минутой молчания присутствующие почтили погибших во время Голодомора 1932-1933 годов.

«События 30-х годов свидетельствуют, что существующий на то время оккупационный большевистский режим не просто пытался истребить украинскую нацию как таковую, а прежде всего сломать ее дух», - отметил во время акции председатель областной организации ВО «Свобода» Сидор КИЗИН.

По его словам, «сегодня в Украине наблюдается подобная ситуация, когда украинцев хотят поставить на колени, искореняя мелких и средних предпринимателей». Он отметил, что ВО «Свобода» этого не допустит и что его политическая сила, «как и все украинское общество, ожидает от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА извинения за публичное отрицание Голодомора как геноцида украинского народа».