Янукович может перетасовать кадры из-за ситуации с Налоговым кодексом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности принятия кадровых решений в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал, посещая вместе с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ палаточный городок предпринимателей на Майдане Незалежности в Киеве.

«Если будет необходимость, и я увижу, что есть грубые процессуальные нарушения, которые привели к такой ситуации, и нужно будет принять кадровые решения - я эти решения приму», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Общаясь с предпринимателями, глава государства отметил необходимость учета их предложений к Налоговому кодексу, чтобы в результате государство получило реальный инструмент детенизации и дерегулирования экономики.