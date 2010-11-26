В ПР знают, как сделать, чтобы 70% киосков в Киеве самоликвидировались

Полное запрещение продажи алкоголя в малых архитектурных формах даст возможность решить проблему размещения в столице киосков.

Об этом в эфире ток-шоу «Киевский форум» заявил председатель фракции Партии регионов в Киевсовете Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО.

«В Киеве около 15 тысяч МАФов. В 85% из них основная продуктовая составляющая – это алкоголь. Если запретить продажу алкоголя в МАФах, то 70% ларьков, которые существуют на сегодняшний день в Киеве, будут не нужны», – считает он.

По мнению депутата Киевсовета, таким образом можно решить проблему размещения МАФов в столице.

По убеждению председателя фракции БЮТ в Киевсовете Татьяны МЕЛИХОВОЙ, запрещение продажи алкоголя в Киеве можно ввести только путем референдума.

«Блок Юлии Тимошенко подготовил проект решения, где четко прописано: предложить запрещение, а исполнительному органу провести референдум, опрос, общественные слушания с киевлянами», – отметила она.

В то же время А.ОМЕЛЬЯНЕНКО считает, что запретить продажу алкоголя в киосках можно без проведения референдума. По его словам, все видят «неэффективность тех мер, которые применял Киевсовет для ограничения продажи спиртных напитков возле детских заведений», поэтому фракция Партии регионов предлагает более радикальные мероприятия.

Народный депутат Украины из фракции “БЮТ-Батькивщина”, председатель подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Сергей ШЕВЧУК назвал инициативу Киевсовета «путем к позитивным изменениям». «Опыт предыдущих лет говорит, что как только государство сделало шаги по сдерживанию пьянства, после этого непременно приходит период позитивных изменений», - сказал С.ШЕМЧУК.

По его мнению, «сегодня тот, кто хочет позитивных изменений, скажем, в Киевсовете и в Киеве, кто хочет изменить власть ЧЕРНОВЕЦКОГО, должен поддерживать те мероприятия, которые сдерживают пьянство киевлян».

Как сообщалось, 2 декабря на рассмотрение Киевсовета планируется вынести проект решения о продаже алкоголя и табака в столице. По новым правилам, розничная торговля алкоголем и табаком будет запрещена в радиусе 300 метров от учебных заведений (ранее предлагалось 100 м). Также будет запрещена продажа алкоголя и сигарет в стационарных объектах торговли и киосках с 22.00 до 8.00.