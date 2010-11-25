На ремонт подводной лодки уже израсходовано около 40 млн. грн.

Общий ремонт подводной лодки ВМС Украины «Запоріжжя» стоит около 40 млн. грн., при этом «выделено практически все, полностью профинансировано», заявил журналистам в Севастополе министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «сегодня на подводной лодке практически завершаются ремонтные работы, следующий этап - швартовые испытания».

Как сказал М.ЕЖЕЛЬ, «будут проводиться испытания всех агрегатов и систем подводной лодки», и это должно быть сделано до 15 декабря.

На совещании в Севастополе с участием министра отмечалось, что на мая 2011 года запланированы ходовые испытания «Запоріжжя», однако для того, чтобы корабль смог выйти в море, на восстановление его технической готовности необходимо еще около 14 млн. грн.

Ремонтные работы на ПЛ «Запоріжжя» выполнены на 85-90%, сообщил журналистам в Севастополе временно исполняющий обязанности начальника 13-го судоремонтного завода Черноморского флота РФ, главный инженер предприятия капитан 3 ранга Александр БАКЛАНОВ.

Потому, сказал он, есть полная уверенность, что завод и другие ремонтные предприятия выполнят все запланированные мероприятия по подготовке корабля к проведению в декабре швартовых испытаний.

По информации офицера, на данный момент предприятием совместно с ЦКБ «Черноморец» на «Запорожье» произведен ряд работ. «Это часть работ докового ремонта, часть работ по корпусным конструкциям, на системах и механизмах, обслуживающих системах и системах жизнеобеспечения и боевых системам подводной лодки», - сказал А.БАКЛАНОВ.