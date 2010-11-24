У Азарова уже расписали Фирташу, с какими документами приходить за газом

Кабинет министров Украины урегулировал вопрос растаможивания 11 млрд. куб. м природного газа, находящегося в подземных газовых хранилищах НАК «Нафтогаз Украины», который во исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда компания должна вернуть RosUkrEnergo (Швейцария).

Соответствующее постановление Кабмина (№1061 от 15 ноября 2010 года) обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, таможенное оформление газа будет происходить на основании копии внешнеэкономического договора (контракта), копии договора (контракта) на хранение газа в ПХГ, копии решения Стокгольмского арбитража и решений Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г. и Апелляционного суда Киева от 17 сентября т.г., подтверждающих обязательства НАК «Нафтогаз Украины» перед RosUkrEnergo за газ.

Как сообщал УНИАН, в июне Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины» о незаконном растаможивании 11 млрд. куб. м газа. Суд постановил вернуть газ РУЭ, а также вернуть дополнительно 1,1 млрд. куб. м газа в качестве компенсации за нарушение условий контракта.

19 июля т.г. компания RosUkrEnergo обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года.

24 ноября 2010 года Верховный суд Украины отклонил кассацию НАК «Нафтогаз Украины» и подтвердил решения судов низших инстанций в деле исполнения решения Стокгольмского арбитража о необходимости возврата «Нафтогазом Украины» природного газа RosUkrEnergo.

Справка УНИАН. 8 июня т.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить RosUkrEnergo 197 млн. долл. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По данному делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.