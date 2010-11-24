Медиа-профсоюз хочет, чтобы про Майдан писали и мировые СМИ

Киевский независимый медиа-профсоюз обратился к руководству Международной федерации журналистов с просьбой помочь привлечь внимание мировых СМИ к акциям протеста представителей малого и среднего бизнеса против налогового давления.

Об этом сообщили УНИАН в Комитете Киевского независимого медиа-профсоюза.

В письме говорится о том, что «власть предержащие стремятся создать в Украине и мире представление о протестах как о маргинальных и незаконных, и это делается с целью наложить на малый и средний бизнес непосильные налоги и ввести цензуру в СМИ».

«Между тем, протесты предпринимателей – это вклад в свободу Украины, в том числе и свободу слова. Без объективного освещения акций протеста в мировых средствах массовой информации Украина может потерять шанс на построение демократического, открытого и гражданского общества», отмечают в КНМП.

«Мы просим вас и всех людей мира, которым небезразлична судьба молодой украинской демократии, - сказано в письме к руководству Международной федерации журналистов, - поспособствовать в освещении средствами массовой информации протестов украинских предпринимателей против принятого Налогового кодекса, который узаконивает грабеж малого бизнеса в интересах нескольких олигархов из окружения Виктора ЯНУКОВИЧА».