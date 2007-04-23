В ЦИК подтвердили: ”ликвидационные” списки БЮТ и Нашей Украины получены

В Центральную избирательную комиссию поступили документы от Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина” об исключении из избирательных списков кандидатов в народные депутаты Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центризбиркома, 19 апреля поступили документы от избирательного блока политических партий „Блок Юлии Тимошенко”. Это, в частности, выписка из протокола V межпартийного съезда этого блока от 19 апреля 2007 года об исключении из избирательного списка БЮТ, принявшего участие в распределении депутатских мандатов, кандидатов в народные депутаты Украины, которые не были избранными в Верховную Раду Украины V созыва, в количестве 264 челвоек, и решение межпартийного съезда БЮТ об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка.

Также 20 апреля 2007 года были предоставлены соответствующие документы от избирательного блока "Наша Украина". Среди настоящих документов – обращение от 20 апреля 2007 года, подписанное председателем партии “Народный Союз Наша Украина" Вячеславом КИРИЛЕНКО, председателем Народного руха Украины Борисом ТАРАСЮКОМ, председателем Конгресса украинских националистов Алексеем ИВЧЕНКО, председателем Украинской республиканской партии "Собор" Анатолием МАТВИЕНКО, председателем партии “Христианско-демократический союз” Владимиром СТРЕТОВИЧЕМ; решение межпартийного съезда блока "Наша Украина" об исключении Партии промышленников и предпринимателей Украины из состава блока; решение и выписка из протокола межпартийного съезда "Нашей Украины" о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины, избранных от блока в количестве 9 человек; решение межпартийного съезда блока "Наша Украина" от 19 апреля 2007 года об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка блока и обращение в ЦИК об исключении кандидатов в депутаты от "Нашей Украины", которые по итогам результатов выборов народных депутатов 26 марта 2006 года считаются неизбранными, из избирательного списка блока "Наша Украина" с № 88 по №448 (303 человека) и соответствующая выписка из протокола межпартийного съезда блока.

Указанные документы находятся на рассмотрении у членов Центральной избирательной комиссии и работников юридического управления Секретариата комиссии.