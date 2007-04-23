Томенко назвал Черновецкого могильщиком Евро-2012

Народный депутат V созыва, представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО убежден, что киевская городская власть самостоятельно не справится с подготовкой к финалу Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Киеве.

Такое мнение он выразил сегодня во время пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Не верю, что сегодня киевская власть способна самостоятельно это сделать”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, ситуация в столице с подготовкой к Евро-2012 “трагическая”. Поэтому, отметил Н.Томенко, подготовку столицы к этому событию должен взять под свою опеку общенациональный оргкомитет.

Он назвал “нескрываемой ложью” все заявления столичной власти по этому поводу. “И предыдущая киевская власть, и нынешняя киевская власть были главными могильщиками Евро”, - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, на сегодня у столичной власти пока “нет ни малейшего понимания, что такое Евро-2012”.

Он также раскритиковал заявления киевской власти о ее намерении привлечь бюджетные столичные средства в подготовку к футбольному чемпионату. “Как сказал известный спортсмен ЧЕРНОВЕЦКИЙ, 200 млн. евро ему дайте, и он стадион построит. Я все сделаю, чтобы не дать ни одной копейки бюджетных средств. Не надо за бюджет стадионы строить”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что в Киеве достаточно меценатов, которые готовы вложить средства в строительство стадионов. “Это дикость какая-то, что в Днепропетровске есть понимание, как за деньги бизнеса власть строит стадион, в Донецке есть понимание, во Львове с их финансовыми возможностями есть понимание, а мы в Киеве за бюджетные средства хотим строить стадион”, - заявил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил на прошлой неделе, что Киев предоставил все необходимы гарантии УЕФА относительно проведения матчей в столице Украины.

«До 2012 года мы построим еще один стадион, который будет отвечать международным требованиям, – работа в этом направлении уже ведется. Его стоимость составит не менее 200 млн. евро. Для выполнения этого грандиозного плана мы будем активно привлекать инвестиции. Киев понимает ту ответственность, которую он несет за имидж страны, принимающей чемпионат Европы. Существующий стадион также будет специально подготовлен к этому событию», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.