Саммит Украина-ЕС будет важной, но рядовой встречей

Саммит Украина-ЕС, который состоится 22 ноября в Брюсселе, является важной, но рядовой встречей украинского руководства с лидерами Евросоюза.

Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований Андрей ЕРМОЛАЕВ в эфире "Радио Свобода".

"Но в чем важность этого саммита. Украина идет на этот саммит, во-первых, уже с принятым решением о начале нового этапа экономических реформ", - отметил он.

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, "это важен мессидж для Евросоюза, который длительное время был разочарован теми событиями и теми политическими баталиями, которые в Украине фактически консервировали ситуацию".

"Во-вторых, на этот момент мы приняли ряд решений, которые действительно свидетельствуют о готовности проявления политической воли движения к Евросоюзу", - сказал эксперт.

"Мы приезжали каждый раз с переговоров и говорили: вот мы подписали и все. На этом все останавливалось. С этого саммита, как по мне, должна начаться практика. Потому что планы, которые нам предлагается подписать: сначала по безвизовому режиму, потом по ассоциации - они имеют очень жесткие требования к нам. Подписали - делайте", - подчеркнул А.ЕРМОЛАЕВ.

Кроме того, эксперт отметил, что "за последние годы большинство инвесторов, которые приходили со стороны Евросоюза, - это преимущественно финансовый сектор, к сожалению, преимущественно тип капитала, ориентирующийся на сверхдоход в финансовой и потребительской сфере".

"Поэтому мне кажется, что переговоры относительно того, как может экономически жить Украина в Евросоюзе, на самом ли деле интеграция ЕС будет побуждать к качественному развитию украинской экономики, или наоборот будет консервировать ее нынешнее состояние и, даже, ослаблять ее конкурентные позиции - это не последний вопрос", - убежден эксперт.

"Нынешнее правительство говорит по-другому: мы хотим иметь такое соглашение и такой план действий, и такие правила по зоне свободной торговли, которые действительно бы стимулировали именно реальный сектор экономики", - цитирует А.ЕРМОЛАЕВА “Украинская правда”.

Как известно, Институт стратегических исследований осуществляет аналитико-прогнозное сопровождение деятельности Президента Украины.